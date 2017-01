Comença l'edició més dura del Dakar amb cinc andorrans

Aquest dilluns comença l'edició més dura del Ral·li Dakar amb cinc representants andorrans.

El tret de sortida de la 39à edició es donarà a la localitat paraguaiana d'Asunción amb una etapa que tindrà 454 quilòmetres de recorregut i qu finalitzarà a la població argentina de Resistència.

Andorra comptarà amb 5 pilots. Cyril Despres amb el Peugeot 3008 DKR, Albert Llovera al volant d'un camió Tatra de l'equip Bonver Dakar Project, Cristian España amb una KTM, Andreu Cachafeiro amb un bugui i Jordi Ginesta amb un dels camions. També cal tenir present la participació del resident Joan Barreda en motos.

Precisament Barreda i Després són els que tenen aspiracions clares de poder guanyar en les seves respectives categories. Per la seva part, Llovera provarà de finalitzar el raid més dur del món al volant d'un camió com ja va aconseguir l'any passat. En el cas d'Espanya, que afronta la seva segona participació, l'objectiu passa per arribar a la meta de Buenos Aires el 14 de gener.

