La estación de tren de Tafalla continúa prestando los mismos servicios con la llegada de 2017

Normalidad en la estación de tren de Tafalla con la llegada del nuevo año. Tanto ayer como hoy, el personal se encontraba en sus puestos de trabajo desempeñando las tareas habituales. La taquilla está abierta y hemos podido comprobar cómo se vendían billetes en ventanilla y se respondía a la demanda de información sobre servicios y horarios para próximos días.

Así, la eliminación del personal y el cierre de la taquilla a partir del 1 de enero que había anunciado la Asociación Zona Media por el Tren no se ha producido, al menos hasta el momento como reconoce su portavoz, Mauricio Olite, quien señala que: "ojalá no se confirmen los temores que tenemos y el servicio no se reduzca si no que mejore pero habrá que estar pendientes a ver qué ocurre en los próximos días".

Como apunta Olite, el mutismo sobre este asunto permanece inalterable, ya que ni Renfe ni Adif han confirmado o desmentido esta información que: "nos llegó de fuentes muy fiables, con origen en la propia Renfe y por dos vías diferentes. Por lo tanto veremos si no dicen nada de forma oficial las empresas ni el Ministerio y el servicio sigue adelante como hasta ahora".

El Ayuntamiento de Tafalla ha remitido una carta al Ministerio de Fomento a Renfe y a Adif pidiendo el mantenimiento del servicio y los consistorios de la comarca se han adherido a una petición en este sentido para remitirla al Gobierno de Navarra, al Congreso y al Senado.

