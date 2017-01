El Consell de la Joventut pide medidas para atajar el 40% paro juvenil

El Consell de la Joventut reclama una mayor preocupación de la Generalitat y del Gobierno de España por los jóvenes, con políticas específicas de inclusión laboral y acceso a la vivienda, al tiempo que lamenta el retraso en presentar la nueva ley valenciana de juventud que además consideran poco ambiciosa.

Su presidente Natxo Mollà opina que sería bueno que los CEVEX, los centros de valencianos en el exterior, se ocupen de los 21.000 jóvenes de la Comunitat Valenciana que se han ido al extranjero para buscar oportunidades.

Natxo Mollà acaba de ser elegido presidente del Consell de la Juventut de la Comunitat Valenciana para los dos próximos años y reclama de las administraciones una mayor preocupación por la situación de los jóvenes. Después de conocer los datos del primer semestre del año se muestra pesimista: el paro es el principal problema ya que el 40% no tiene trabajo (muy por encima de la media española) y lo peor es que la mayoría lleva más de un año en esa situación. La temporalidad es la característica principal, casi el 93% de los empleos es temporal, con una jornada laboral corta y el 45% de los jóvenes lleva en la empresa menos de un año. Solo el 7% de los contratos son de larga duración.

Con esta precariedad se hace difícil "tener un proyecto de vida", afirma Mollà que añade que la relación con la conselleria de Inclusión es buena y el diálogo constante, pero que reclama una política específica que palíe sus problemas.

El Consell de la Joventut tiene en marcha la campaña “Joves en Trajecte” que pretende detectar cuáles son sus problemas y necesidades. Natxo Mollà opina que sería bueno, como pretende la conselleria de Transparencia y Cooperación que los CEVEX, los centros valencianos en el exterior, se convirtieran en centros de asistencia para estos jóvenes que no quieren volver porque en la Comunitat la situación es mala.

Mollà lamenta también que la nueva ley de Juventud que anuncio el Consell se retrase; se anunció para el mes de junio y todavía no ha llegado a les Corts. Lamenta Mollà que no se haya sido valiente y que vaya a ser otra ley más de juventud. Pero no todo ha de ser trabajo de la administración, también apela a los propios jóvenes, para que salgan a la calle a reclamar sus derechos y que se impliquen también en el asociacionismo.

