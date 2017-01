Prandelli, en SER Deportivos: "El Valencia no es una farmacia. Me han deslegitimado"

Cesare Prandelli ha explicado punto por punto cuáles son los motivos de su dimisión como entrenador del Valencia CF. El entrenador italiano se ha declarado sentirse "libre para hacer una entrevista en la Cadena SER, a diferencia de antes". Las dos reuniones en Singapur con Peter Lim y los cambios de criterio posteriores por parte del club han centrado una entrevista en la que el técnico ha apuntado hacia la dirección deportiva y la propiedad. "La clave es Zaza. Estaba todo cerrado con Juventus y el jugador, pero cuando llegué no estaba entrenando. Creo que algún consejero externo ha aconsejado a Peter Lim ficharle y me siento deslegitimado".

Sobre la manera de gestionar el club que tiene Meriton, Prandelli ha dejado una frase contundente: "El Valencia no es una farmacia, no es una empresa. Deben entender los sentimientos de la afición"

En cuanto al 'amago' de dimisión de García Pitarch, el transalpino se sincera: "Pensaba que Suso también dimitiría. Eso me dijo después de terminar la videoconferencia con Layhoon".

4 MILLONES DE FAIR PLAY FINANCIERO

Prandelli ha resuelto uno de los secretos mejor guardados por el club los últimos meses. ¿Cuánto margen de Fair Play Financiero hay para fichar? "Hay 4 millones. Al fichar me dijeron que 30, pero después me dijeron que por la multa sólo serían 4. Dije que no había problema porque podían venir jugadores cedidos. Pero Suso, que sabe desde octubre que sólo había 4 millones para fichar, no ha trabajado ni planificado la salida de jugadores para conseguir más margen y traer jugadores cedidos que necesitaba el equipo".

En cuanto al vestuario, Prandelli, que descarta que el Valencia corra riesgo de descender, deja una frase para la preocupación: "Algunos jugadores me han confesado que tienen miedo de jugar en Mestalla"

Comentarios