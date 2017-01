Joven y sin trabajo

Los jóvenes valencianos sufren más el paro y la precariedad que los del resto de España. El 40% no tiene trabajo, más del 90% lo hace de forma temporal y de los 21.000 que se han marchado fuera a buscarse la vida no tienen intención de volver para sufrir de nuevo una situación que no les permite tener un proyecto a largo plazo. Así está el patio en la Comunitat Valenciana y así de contundente se muestra el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana que reclama, de verdad, y no sólo de palabra, más interés por los jóvenes por parte del gobierno central y autonómico. Que se dicen muchas cosas, y se hacen hasta ahora pocas. Y que los resultados, de momento, no se notan en lo que es el futuro de la Comunitat Valenciana.

