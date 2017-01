La quinta era Voro empieza sin centrales

El sabio refranero español tiene recursos para cualquier situación, sea en el ámbito que sea, y en este caso, para definir la situación actual del Valencia CF debemos recurrir al que reza que "a perro flaco todo son pulgas", y las pulgas en este caso llegan en forma de bajas para el primer partido del año 2017, el de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Celta.

Y es que Voro, que inicia su quinta etapa al frente del banquillo valencianista (las cuatro anteriores se resolvieron con bastante éxito), no podrá contar con ninguno de los cuatro centrales que hay en la plantilla. Garay, Mangala y Santos están lesionados y Abdennour está con la selección de Túnez para disputar la Copa de África. Voro explicaba cómo intentará mitigar estas ausencias...

Lo de reconvertir a un jugador de otra posición se refiera probablemente a Mario Suárez y lo de echar mano del filial se refiere a Javi Jiménez porque ambos parecen los recursos de urgencia que se plantea Voro para el partido ante los vigueses.

Y los cuatro centrales no son las únicas bajas con las que afronta el partido el Valencia. Tampoco están ni Gayá, lesionado en la clavicula, ni Nani, que no está recuperado del todo de la lesión muscular que arrastra desde hace ya varias semanas. Y por si fuera poco, otra baja más de repente la de Fede Cartabia que se ha bajado del barco. A la conclusión del entrenamiento se dirigió a Voro para decirle que no lo convocara puesto que no estaba anímicamente preparado para este partido.

Como decíamos, ésta es la quinta etapa de Voro al frente del equipo, aunque para él sea diferente. Dice que en las otras siempre había una fecha de caducidad impuesta por el club, pero en esta ocasión no hay ningún límite y sí toda la confianza en su persona. Quizá ésta se parezca bastante a la primera vez, cuando en 2008 tuvo que coger el equipo para evitar el descenso a Segunda División. Entonces quedaban sólo cinco partidos, ahora quedan muchos más, pero el objetivo parece ser el mismo...

Llega un Celta que se ha fijado la Copa como objetivo prioritario. En las últimas semanas tanto Eduardo "Toto" Berizzo como varios de sus jugadores han repetido el discurso de que su reto es alcanzar la final del torneo copero, después de quedarse a un paso de conseguirlo el pasado año.

Por ello, el entrenador argentino, que no se fía de la crisis institucional y deportiva que vive el Valencia, sacará su once de gala, con el único cambio de Sergio Álvarez por Rubén Blanco en la portería y la entrada Marcelo Díaz para reforzar el centro del campo.

El internacional chileno, en principio, acompañará a su compatriota Pedro Pablo "Tucu" Hernández y Nemanja Radoja en la zona de creación, por lo que Daniel Wass empezará en la banda derecha como ya hizo en el partido de Liga contra el Betis.

Iago Aspas, recuperado de las molestias que arrastraba en los gemelos de su pierna izquierda, será el delantero centro, mientras que el belga Theo Bongonda ocupará el costado izquierdo. Y la línea defensiva será la formada por Hugo Mallo y Jonny en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente, con Cabral y Roncaglia en el centro del eje.

