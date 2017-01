¿Qué pasará, qué misterios habrá…?

El Celta tiene seis meses por delante que van a ser apasionantes. Apasionantes en lo deportivo para ver si el Celta tiene ambición copera y europea y si el fondo de armario le dará para no descuidar la Liga. Apasionante porque también se desvelarán muchas de las incógnitas que hay encima de la mesa en este arranque de 2017: se fichará en invierno? Cuándo podrá regresar Beavue? Hay opciones de que Berizzo siga? Se hará el traspaso de poderes en la presidencia? Qué pasará con Balaídos?

El movimiento en el mercado de inverno viene derivado de la petición (lógica) de un entrenador al que se le exigen resultados pero otra cosa son las armas de las que dispone. Sin llegar a aquello famoso “cannobiazo” de la lámpara y el sofá que denunció Rafa Benítez, Berizzo sigue pidiendo el volante ofensivo y el extremo derecho que, en verano, no llegaron porque el club decidió que no era necesario. Ahora parece que el Celta se está moviendo en el mercado de invierno y Berizzo suplica que, por favor, que no sean fichajes del 30 de enero; que si pueden llegar ya mucho mejor. Sobre todo porque entre que llega el 30 de enero, se adapta, empieza a coger el ritmo y a asimilar sistemas y a entrar en la dinámica de grupo, ya pasó todo el mes de enero y parte de febrero. La petición de Berizzo va por gente contrastada que pueda dar rendimiento inmediato y que aporte experiencia y calidad al equipo. También habrá que exponer nuestros productos en el mercado de inverno para buscarle acomodo a alguno de los jugadores que no cuentan para Berizzo como Lemos o Naranjo.

Beauvue

La lesión de Beavue ha sido un duro palo para el Celta y para el Toto. No hay que olvidarse que, hasta la llegada de Sisto, era el fichaje más caro del Celta de los últimos años con 5 millones y medio de euros y 5 años y medio de contrato para poder asimilar la ficha que tenía. Su grave lesión y su lenta recuperación dejan a Berizzo huérfano en esa posición de banda derecha por la que tendría que estar jugando como titular el francés. Huérfano por la lesión de Beavue y por la concatenación de lesiones de un Orellana al que se le ha cruzado una manada de gatos negros por delante.

Berizzo

La renovación del técnico argentino parece complicada. Pero en el fútbol todo puede pasar y más si uno profesa la religión “Bielsista”. El Toto ya renunció al Atlas en su primer año, a la Selección de Chile, a la Selección Argentina o al Valencia por seguir en Vigo. Otra cosa es saber si Berizzo va a seguir viendo para otro lado cuando su nombre se asocia a Atlético de Madrid, River Plate, Sevilla, Valencia, Athletic, Marsella…o Argentina. La falta de entendimiento en el mercado de verano pasado también hacen complicada su continuidad. Berizzo pidió un portero que no le ficharon y, de su lista de refuerzos, solamente se le atendió a una petición: Roncaglia. Y eso que había llegado a un acuerdo de mínimos para renovar por el Celta.

Mouriño

Carlos Mouriño dejó abierta la posibilidad de su marcha del Celta y la posible venta del club. Estamos en la cuenta atrás hasta final de temporada y vamos a ver que movimientos vemos en las próximas semanas para ver si la venta es una opción o si Carlos Mouriño está más cerca de seguir. Todo apunta a que la venta será una realidad pero, en el mundo del fútbol, nada se puede dar como seguro. Puede ser un 2017 de cambios y podemos estar ya en los meses de transición hasta el cambio de poder. Pero eso solamente nos lo desvelará el tiempo.

Balaídos

El Estadio comenzó su transformación en 2016 y afronta en 2017 algunas reformas ansiadas y necesarias como la de la grada de Río. Pero todavía habrá que desvelar muchas más incógnitas como saber si la grada de Marcador y Gol van a acometerse para cerrar el campo. También saber si el Balaídos de Atletismo o si las pistas de dentro se van a reformar como acordaron la Xunta y el Concello y que llevan reclamando los atletas.

Muchos frentes abiertos que irán resolviéndose a medida que avancen las semanas. El 2017 puede ser un año de cambios profundos en el Celta. O no.

Comentarios