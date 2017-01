Un mercado de invierno muy caliente

El Real Zaragoza necesita refuerzos. Tras estos primeros meses de temporada, todo el mundo se ha dado cuenta de que los suplentes no dan la talla, sobre todo en defensa. Tanto directiva como entrenador deben buscar al menos una incorporación en la línea de atrás, que le pueda hacer competencia a los centrales Marcelo Silva y Cabrera.

Hasta el momento, Bagnack no ha aprovechado sus oportunidades. Durante la lesión de Silva, el joven defensa tuvo la oportunidad de demostrar que el partido de copa ante el Valladolid tan solo fue un espejismo pero, lejos de eso, el equipo llegó a colocarse como el más goleado de segunda división, siendo un desastre en el aspecto defensivo. Mientras que a Popa ni se le cuenta.

Un poco más arriba, Zapater y Javi Ros se han hecho con el control absoluto del centro del campo y también se acusa su ausencia. Erik Morán, llamado a ser un futbolista importante esta temporada, no ha tenido casi minutos con Raúl Agné y, en lo poco que ha jugado, no ha aportado argumentos como para merecerse un puesto de inicio. Eso sin contar que Zapater, a sus 31 años, lo ha jugado absolutamente todo y necesitaría un futbolista que le diese descanso, si no quiere poner en riesgo su físico.

Un poco más arriba, en la línea de mediapunta y extremos es donde Raúl Agné dispone de más opciones, sobre todo ahora que vuelven Edu García y Xumetra tras sus respectivas lesiones, pero en la punta de lanza, el técnico vuelve a tener problemas. Ángel, con 10 goles y el trabajo que aporta, es titular indiscutible, mientras que Juan Muñoz cada vez ha perdido más espacio, hasta ser incluso adelantado por un Dongou que ha estado cuatro meses lesionado. Por este motivo, el Sevilla busca un nuevo destino a su jugador que solo ha marcado tres goles. Si finalmente se marcha, el club debería buscar también un delantero y el que más papeletas tiene es Chuli, porque en el Almería casi no juega.

