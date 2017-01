Esta semana leemos ‘Patria’ de Fernando Aramburu, una fotografía de la realidad social de Euskadi

La banda terrorista ETA anuncia el alto el fuego. Es octubre de 2011. Comienza así una nueva etapa en Euskadi con las esperanzas puestas en un futuro de convivencia y de paz. En ese contexto arranca la novela ‘Patria’ de Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959), una de las más leídas en 2016. Esta es la recomendación de lectura que nos deja esta semana Olga Muñoz, la coordinadora de las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Cuenca.

El comentario de Olga Muñoz

La novela comienza con la noticia del alto el fuego por parte de ETA en octubre de 2011. La recibe una de las protagonistas, Bittori, mujer de un empresario asesinado por la banda en los 80, El Txato. Bittori decide entonces volver durante unas horas a su pueblo, a la casa que dejó allí abandonada obligada por sus hijos para instalarse en San Sebastián. Este regreso, y otras visitas fugaces a su antigua casa, despiertan los recelos de su vecina y su antigua amiga de toda la vida, Miren, cuyo hijo se encuentra en la cárcel por pertenecer a la banda.

Este es el arranque de la novela que cuenta la fractura entre estas dos familias, que es la fractura de la sociedad vasca durante los últimos 30 años de su historia. Con saltos temporales, Aramburu nos va contando la historia de estas familias, con sus dos y tres hijos respectivamente, con estas dos mujeres fuertes, matriarcas, sus maridos que en su tiempo fueron también amigos; el impacto del atentado y el impacto del anuncio del alto el fuego.

Recoge momentos impactantes de la convivencia en muchos pueblos vascos en ese momento: cómo El Txato pasa de ser un hombre querido por el pueblo, al que todos consideran listo y hábil para los negocios, un buen hombre, a darle la espalda cuando comienzan las pintadas, las amenazas. Cómo Miren pasa de ser apolítica a defender la causa de la independencia y las actuaciones de ETA (que luchan contra la opresión del Estado, etc...) porque su hijo es lo que le dice que crea. Todos estos personajes son poliédricos y complejos. La hija de El Txato estudiaba en Zaragoza y se niega a acudir al funeral de su padre para que no le saquen en televisión y le pueda reconocer alguien de la universidad, algo que su madre no le perdonará nunca, aunque ella lleva su duelo a su manera.

Fernando Aramburu en los estudios de la SER. / Juan Carlos Otaola

Es un relato muy realista, casi una fotografía de la situación desde los puntos de vista de las dos familias y de la vida en Euskadi: las manifestaciones, el papel de algunos curas, las estructuras familiares férreas, las cuadrillas. Hay una descripción aparentemente distante, pero que en realidad no lo es. Aramburu está claramente posicionado con las víctimas y la novela resulta un relato muy emotivo. Pero esta descripción, esta fotografía, es fiel a la realidad y relata también por ejemplo las torturas en las cárceles o el daño que les provocó a las familias de los presos el que cumplieran su pena en prisiones alejadas de sus casas.

El estilo es muy cuidado, se lee muy bien, con rapidez y con una gran precisión de las situaciones, los personajes, los ambientes... Hay muchos diálogos, muy ágiles, muy reales también con términos de la vida cotidiana y también es un maestro Aramburu en el monólogo interior. Además el libro está dividido en capítulos breves que van saltando de unos personajes a otros.

Es un testimonio imprescindible de una época, como el propio autor ha dicho en alguna entrevista, frente a una cierta tendencia a olvidar, hay también una necesidad de dejar constancia de lo que pasó, para que las generaciones futuras “puedan acudir para encontrar respuesta a sus preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo padeció?” Y esta es una responsabilidad de los escritores.

