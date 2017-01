Móra la Nova s'oposa al tancament d'un camí d'accés a la carretera N-420

Els veïns de Móra la Nova es mobilitzen per evitar que el Ministeri de Foment tanqui el camí d'accés a la N-420, un camí força transitat per la gent que va al cementiri i que es desplacen a habitatges o finques d'aquesta zona.

Ja s'han recollit més de 700 signatures que a finals del mes passat van fer arribar a l'alcalde de Móra la Nova per reclamar que no es tanqui aquest camí que dóna accés a la nacional 420 en el sector 3.

Segons el Ministeri de Foment la mesura s'implementa amb l'objectiu de disminuir la sinistralitat a les carreteres. Des de l'Ajuntament de Móra la Nova s'oposen a aquesta mesura de Foment, de fet ja s'han posat en contacte amb representats del ministeri i amb el diputat per Tarragona, Joan Ruiz, per explicar-li el cas i demanar-li suport al Parlament. Tot i això Carlos Trinchan, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Móra la Nova, no es mostra massa optimista i creu que Foment ja té la decisió presa.

Paral·lelament a evitar el tancament d'aquest accés també es treballa per buscar un itinerari alternatiu per si la decisió de Foment fos inapel·lable.

Comentarios