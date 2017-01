Trens Dignes convoca una protesta per denunciar les mancances de la R15

Trens Dignes convoca una nova manifestació, el proper 4 de març. Serà a l'estació de Móra la Nova per denunciar les deficiències que pateix la línia R15, que uneix Faió amb Barcelona i travessa la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat.

La plataforma denuncia que la R-15, juntament amb la R-16, són les línies més impuntuals de Catalunya i que, en el cas de la R-15 –que uneix Riba-roja d'Ebre, Flix, Móra la Nova i Falset amb Barcelona- els retards són d'uns 150 minuts cada dia.

També reivindiquen la falta de combois i noves freqüències a la línia, especialment durant el matí, ja que entre les 8 i les 12 no hi ha cap sortida cap a Barcelona. La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, assegura que el dia 4 sortiran al carrer per reivindicar totes aquestes millores.

Trens Dignes ha organitzat per aquest mes de gener diverses xerrades amb els usuaris de la R15 a Flix, Móra la Nova i Falset per tal de conèixer la indignació dels usuaris i organitzar la manifestació del 4 de març.

