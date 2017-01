Indignació a Horta i Flix pels talls de llum patits durant les festes de Nadal

Malestar i indignació a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre pels talls de llum patits en els últims dies de l’any, en plenes festes de Nadal.

Prop d'un miler d'abonats d'Horta de Sant Joan i Arnes van quedar sense llum el passat divendres, dia 30, durant més de cinc hores amb temperatures sota zero. La incidència va afectar uns 990 abonats.

Alguns allotjaments turístics, que es trobaven pràcticament a plena ocupació per celebrar el cap d'any, van perdre els seus clients ja que durant aquestes dates les temperatures podien caure a fins a cinc graus sota zero. L'alcalde del municipi, Joaquim Ferràs, ja ha anunciat que demanarà explicacions a Endesa i donarà suport a les queixes que presentin els allotjaments turístics de la comarca.

I on també van patir talls de llum divendres i dissabte va ser a Flix, on uns 200 abonats van perdre el subministrament fins a quatre vegades en només 24 hores. El divendres, el centre del municipi es va quedar set hores sense llum, i es va anar repetint la situació també el dissabte a la tarda.

L'alcalde de Flix, Marc Mur, ja ha anunciat que presentarà una queixa davant Endesa i també al departament d'Indústria de la Generalitat. La població de Flix està inclosa en un Pla de Protecció Civil de Risc Químic, i també al Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona, i el tall de llum va afectar algunes infraestructures necessàries per poder evacuar la població, com és el cas de l'emissora municipal de ràdio, o el propi Ajuntament, on hi ha el centre de comandament d'emergències.

