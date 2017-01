Els municipis menuts de l'Ebre es comencen a agrupar per compartir secretari municipal

Els municipis petits de les Terres de l’Ebre han començat a agrupar-se per compartir els secretaris municipals. Fins ara, la major part dels pobles més menuts havien de recorrer a la figura del secretari habilitat davant les dificultats que tenien per poder fer front a la despesa que suposava el tenir-ne un de carrera.

Per això ara comença a desplegar-se a l’Ebre la figura de l’agrupament. De moment, el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat el concurs oposició per cobrir la plaça del secretari municipal que donarà servei als municipis de la Pobla de Massaluca i Prat de Comte.

En aquest cas, els respectius plens municipals ja han acordat que el 60 per cent del temps del nou secrteari es destinarà a les tasques de l’Ajuntament de la Pobla i el 40 per cent restant, a Prat de Comte.

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i alcalde del municipi d’Arnes, Xavier Pallarés, ha explicat que aquests fòrmula, que ja funciona en altres zones de Catalunya, és beneficiosa per als ajuntaments.

Precisament Arnes ja ha acordat que compartirà també secretari aviat amb Benifallet en una proporció de 40-60 per cent, respectivament. Aquest agrupament es publicarà aviat, com també el dels municipis d’Alfara de Carles i Paüls, que han acordat compartir el secretari al 50 per cent.

