Setién: "Quiero continuar en la UD Las Plmas por varios años"

En la previa del partido ante el Atlético de Madrid, en los octavos de final de la Copa del Rey, Quique Setién trató los diferentes temas de actualidad que marcan la última hora de la UD Las Palmas, así lógicamente hizo referencia a la eliminatoria ante el conjunto colchonero indicando que “No se cómo va a afrontar el partido, si nos va a esperar o apretar en los primeros minutos, es un equipo con gran riqueza táctica, que funciona muy bien en lo que hace”.

También se refirió el entrenador del conjunto grancanario a que espera unos octavos de final que se resuelvan en el Vicente Calderón “"me gustaría resolver la eliminatoria aquí, pero no creo que en la cabeza de Simeone esté el resolver la eliminatoria en el partido de ida. La eliminatoria está abierta. Es impensable que se vea un resultado contundente, aunque ellos el año pasado fueron capaces de ganarnos con solvencia”.

No se dejó pasar la ocasión para preguntarle por la renovación, que ya está en curso. Sobre este asuntó indicó que ““todavía tendremos nuevas. Sí es verdad que el club me ha hecho una oferta y que valoro positivamente porque ha hecho un gran esfuerzo. En breve tendré otra reunión para ir acercando posturas. Si continúo yo, espero que sea por varios años. No quiero estar pendiente de este tema cada año. En ese sentido yo lo tengo claro y espero que lo acepten en el club, y por otra parte siempre es positivo que pueda haber una armonía a la hora de fichar con la entidad”.

