A seguir soñando en 2017

La victoria ante el Real Madrid, entonces campeón de Europa, de Liga y de Copa; la clasificación para la cuarta Copa del Rey de la historia fuenlabreña; la permanencia y la invitación para volver a jugar en Europa, en la EuroCup, donde además han conseguido clasificarse para la segunda fase. Ha sido un año de ensueño para el Montakit Fuenlabrada, y por eso han querido repasar sus mejores momentos en un emotivo vídeo.

Sin embargo la familia fuenlabreña no quiere despertar todavía y por eso brindan para no dejar de soñar en este 2017 y aspirar a seguir haciendo grande la historia del club. “¡Esto es Fuenlabrada señores, señoras! ¡No se despisten ni un momento porque no hemos hecho más que empezar a soñar!”, reza el club en su felicitación navideña con la que desean un año cargado de éxitos.

