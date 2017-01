Para Reyes: Juguetes que favorezcan la creatividad y se compartan

Los Reyes llegan a casa de los niños, de los tíos, de los abuelos,… La carta a los Magos es cada vez más extensa y con juguetes que, en muchos casos, lo hacen todo y dejan poco margen a la imaginación. Por eso, en la recta final del gran día, la psicóloga, Rosana Pereira, recuerda que “hay que tener en cuenta lo que quieren los niños, pero no para traérselo todo”. Y es que la frustración por el regalo no traído no es perjudicial, al contrario, ayuda a “formar la personalidad del niño, para aceptar que en la vida no se consigue todo”. Eso junto con el concepto de solidaridad con otros niños, pude ayudar a los padres a no sentirse mal si el hijo no tiene todo lo que pide.

Pereira recomienda que a la hora de elegir los juguetes, se tenga en cuenta “los valores que la familia quiere inculcar”, aunque reconoce que al final estamos hablando solo de un juguete que suele tener una limitación en el tiempo. Pero sí cree que se debe apostar por aquellos fomenten la creatividad y que se puedan compartir, para abrir al menor a relacionarse con otros iguales.

Sobre los juguetes bélicos recuerda que depende también de cómo se utilicen y de los valores que la familia quiere transmitir. En lo que se refiere al sesgo sexista, recomienda no hacer un caballo de batalla de ello. “A veces el niño quiere la muñeca porque todas sus primas la tienen, y no pasa nada”. Tampoco, dice hay que hacer lo contrario, obligarle a tenerla si él no quiere o si la niña te pide un camión no traérselo.

Asegura que muchas de las consultas de los padres es sobre el exceso de regalos, que hace que el menor no los disfrute igual y no los reciba con la misma ilusión.

