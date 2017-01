Weligton: "No tengo problemas para ceder mi ficha"

Weligton continúa lesionado, y ha sido objeto de debate en las últimas horas sobre si debía dejar su ficha de extracomunitario para que el Málaga pueda inscribir a Peñaranda. El veterano jugador ha vuelto a dar muestra de su humanidad y amor a los colores blanquiazules con un gesto que no se ve en el fútbol actual. Weligton ha emitido un comunicado dejando claro que si el club necesita su ficha no tendrá problemas.

"A todo el malaguismo:

En varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo no tendría problemas en ceder mi ficha.

Durante estos meses he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que, si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición.

Soy y seré siempre malaguista y malagueño, y creo que el club debe estar por encima de todo y de todos.

Weligton".

