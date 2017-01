El primer nadó de l'any es diu Kira i ha nascut al Vendrell

El primer nadó del 2017 a la demarcació de Tarragona és una nena que es diu Kira. Pesa 3,720kg i ha nascut a l'Hospital del Vendrell per part natural a les 2.16h de la matinada de diumenge. La família viu a Riudecols, al Baix Camp. L'arribada no ha estat del tot una sorpresa: els pares no l'esperaven fins al 4 de gener però en la darrera visita ginecològica ja se'ls va alertar que la nena podria avançar-se a l'1 de gener, com finalment ha passat.

La mare ha explicat que passades les nou de la nit va començar a sentir dolors i, mentre jugava amb les altres dues filles, anava anotant els minuts que passaven entre contracció i contracció. Finalment, tenint en compte que els altres dos parts havien anat molt ràpids, van decidir marxar cap a l'hospital, a quaranta minuts d'on viuen. "Hem arribat escurats de temps, però com que és Cap d'Any no hi havia ningú a les carreteres, tothom estava de festa i hem arribat súper bé", ha explicat somrient la Katinka.

El pare, de nacionalitat italiana, i la mare, alemanya, viuen a Catalunya des de fa 13 anys. Després de viure un temps a Barcelona, la família es va traslladar a Riudecols, al Baix Camp, on porten L'Avellana, un mas en què organitzen casaments.

