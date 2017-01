Baskonia busca el camino de los cabezas de serie ante el Madrid

Baskonia y Real Madrid se vuelven a ver las caras en el Buesa. Se trata de un partido de liga por lo que los de Sito Alonso tendrán la motivación especial de tratar de ser cabeza de serie en el bombo de la Copa del Rey. El Madrid lleva un balance de 11-2 y los alaveses de 8-5. Bargnani no estará presente en el roster debido a su lesión de rodilla. Algunos compañeros han pasado por procesos gripales en estas Navidades pero, en principio, no habrá más ausencias en el choque.

En el Real Madrid de Pablo Laso la gran duda es Llull. Hasta minutos antes del encuentro no se decidirá si juega o no. Su lesión parecía superada pero el otro día tuvo un pequeño derrame y no se le quiere forzar. Thompkins sí es baja segura y no ha viajado a la capital alavesa. Laso regresa a su casa pero es consciente de lo complicado de vencer en Gasteiz. De hecho, este año ya han jugado entre sí en Euroliga y los blancos cayeron en Madrid. Doncic está de dulce y, a pesar de su juventud, está decidiendo partidos claves como el del otro día ante el Anadolu Efes en Estambul.

La semana irá cogiendo velocidad de crucero y desembocará en un nuevo cruce liguero, en este caso ante el Fuenlabrada (domingo, 12,30 h). Antes, el jueves a las 21 h. en Vitoria los de Sito Alonso jugarán con el Unics Kazan en el primer partido de la segunda vuelta de la fase regular de la Euroliga. La idea del entrenador es recuperar cuanto antes a “Il Mago” y que Pablo Prigioni vaya entrando en dinámica competitiva tan pronto como sea posible. Tanto en lo físico como en lo mental.

DÍA Y HORA: Martes 3 de diciembre a las 19,30 h.

PABELLÓN: Fernando Buesa Arena de Vitoria.

ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Calatrava y Martínez Fernández.

TELEVISIÓN: # Cero TV.

ROSTER DEL REAL MADRID: Randolph, Draper, Rudy Fernández, Nocioni, Doncic, Maciulis, Reyes, Ayón, Radoncic, Carroll, Hunter, Llull, Thompkins, Suárez, Taylor. Entrenador: Pablo Laso.

