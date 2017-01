2017: l'any el marca Messi

Els reptes del trident en aquest 2017

El repte més immediat passa per San Mamés. Eliminatòria de vuitens de Copa. Partit d´anada aquest dijous. Partit de la màxima exigència després de dues setmanes de vacances, i el trident ha de donar la cara.

Segur que ho farà Messi, i segur que ho farà -poc o molt- Luis Suárez. Però ho farà Neymar?. Si Neymar punxa hi haurà soroll perquè grinyolen tantes imatges de ballaruca, excessices si mirem el seu rendiment:

Neymar ha fet 6 gols ( i 14 assistències). Neymar ha de fer un pas endavant i consolidar-se com alternativa a Messi, que ja n´ha fet 23 i Suárez 15 ( l´any passat el trident va fer 131 gols, més que la BBC)

Un altre repte del trident immediat és prendre-li el liderat al Real Madrid. La remuntada comença diumenge a Vila-Real que és el quart classificat amb només 11 gols encaixats.

I el repte definitiu del trident: mantenir la tònica dels darrers partits en què ja no és un cos aïllat, un cos pensat per guanyar per si sol els partits (“feu-los-hi arribar la pilota i que s´espavilin”). No funciona aïllat. El trident funciona si està integrat en un joc col.lectiu que respon a la filosofia Barça.

Les carpetes pendents esportives

La renovació de Messi té la culerada amb l´ai al cor. Messi acaba contracte el 2018. La proposta que li fa el Barça és aquesta: un projecte esportiu que ningú més no li pot oferir en que tots els teus “socis i còmplices” necessaris estaran renovats: Iniesta, Suárez, Neymar, Busquets, Rakitic… Un estil de joc, una filosofia Barça, una identitat que fa el Barça singular. Res a veure amb la col.lecció de cromos que t´oferirà el PSG o el City que no acaben d´encaixar en un projecte definit.

- “I això sí de quartos en tenim menys…tenim aquests: això és el que et podem pagar”, li diran a Can Barça. A l´altura poc o molt del que correspon al millor del món, però admetent que “els altres, de quartos, te´n donen més” i tenint en compte que els ingressos d´imatge que guanya Messi també ho són pels èxits que aconsegueix amb el Barça.

Pel que fa a la renovació de Luis Enrique, l´entrenador s´ha guanyat el dret a decidir el moment d´atacar la seva renovació, a l´abril-maig. Però el Barça té l´obligació d´engreixar la maquinària per tenir relleu si la renovació no avança. Potser per això Bartomeu va dir que pel projecte esportiu és més important la figura de Robert Fernandez…

Luis Enrique acusa el desgat: per la gestió d´una plantilla carregada de cracks amb els peatges corresponents que toca pagar, acusa el desgast de la gestió de l´entorn, i té ferides de guerra: la principal, l´escenari post Anoeta en la primera temporada quan el club li va dir que no es confongués que el “sheriff” era i és Messi.

I el fantasma del quart any que ja va ser un calvari per Guardiola, i que fins i tot va fer trontollar la determinació de Simeone de seguir a l´Atlètico.

Les dues grans carpetes judicials

Pel que fa al mal anomenat Cas Neymar perquè sobretot el que és més rellevant és que al Barça també se l´acusa de corrupció i estafa val a dir que justament per aquesta doble imputació tan dolorosa que Bartomeu no vol pactar en aquest cas. “Pots acceptar que has comés un delicte fiscal, i vendre-ho dient que et vas equivocar fent els números i que et van enredar els asessors. Però com pot acceptar el Barça ser un corrupte i un estafador?”, diu el seu entorn. Mala peça al teler el cas Barça-Neymar- DIS en un judici que és imminent i on també es demanen penes de presó.

I també hi ha pendent el recurs de Messi davant el Supremdesprés de la sentència de l´Audiència de Barcelona que condemnava el jugador a penes de presó.

Hi ha l´esperança que en el Suprem valgui l´ascendència del seu advocat Bacigalupo. L´esperança que el Suprem li vulgui passar la mà per la cara a l´Audiència de Barcelona i absolgui Messi.

L´esperança que el Suprem desautoritzi l´acusació de l´advocat de l´estat que equiparava Messi amb un capo mafiós

La sentència del Suprem coincidirà en el temps amb aquest primer trimestre destinat a la renovació de Messi…

