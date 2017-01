¿Qué le piden los políticos al nuevo año?

¿Qué le piden nuestros politicos más cercanos al nuevo año? En Radio Albacete hemos hablado con los tres grupos de la oposición en el ayuntamiento de la capital. En general, parece que la petición es unánime, que se cumplan con los acuerdos plenarios aprobados por mayoría. Sin embargo, cada partido añade un matiz.

Desde el grupo socialista, su viceportavoz Marisa Sánchez, ha señalado que las prioridades del PSOE en este año que acabamos de comenzar pasan por un plan de empleo, mejorar la atención a las víctimas de violencia machista o seguir reactivando el aeropuerto y la plataforma logística.

Ganemos pide al equipo de gobierno que haga valer el presupuesto de 2017 y que no se olvide de todas las propuestas aprobadas para el 2016 que no ha llevado a cabo. El viceportavoz del grupo municipal, Álvaro Peñarrubia, ha señalado que el equipo de gobierno "es como ese alumno que no ha estudiado bien y tiene las asignaturas de este año y del año anterior".

En Ciudadanos recuerdan que ya llevan un año y medio de trabajo en el que es su primer mandato municipal y afirman que seguirán trabajando con más propuestas.

Y el alcalde de la capital Javier Cuenca, el pasado viernes, trasladó en un mensaje de fin de año que sus propósitos para este año es que haya más empleo y bienestar para los ciudadanos.

Comentarios