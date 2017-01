Un solar de la calle Rosario provoca quejas vecinales

El Grupo municipal de Ganemos ha recibido quejas vecinales en relación al solar y los dos edificios situados en la calle del Rosario (85, 87 y 89), frente al Colegio Mari Llanos Martínez.

Por ello pedirá al equipo de gobierno del Ayuntamiento que requiera a la propiedad de dichos inmuebles que tome las medidas necesarias para impedir el acceso de personas, y para evitar la concentración de perros que no se sabe si están o no abandonados, dado que supuestamente allí no vive nadie.

Esta no es la primera vez que Ganemos demanda al equipo de gobierno que actúe, ya que tampoco es la primera vez que vecinos y vecinas se han puesto en contacto con Ganemos para mostrar su preocupación por la presencia de un número importante de perros en el solar. Y en alguna ocasión nos consta que la Asociación Arca de Noé ha intervenido para hacerse cargo de los perros.

El Grupo Municipal Ganemos Albacete considera que el Ayuntamiento debe dar los pasos oportunos para solucionar lo que es un problema recurrente y garantizar en todo momento la seguridad tanto a los viandantes como a las personas que puedan acceder al inmueble.

