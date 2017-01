‘Regala toros (y a José Tomás) en Navidad’

El rumor corría de boca en boca por los corrillos taurinos de la comarca: José Tomás toreará en Algeciras el domingo 25 de junio. La filtración procedía de un diario local, “Algeciras al minuto”, que a punto de que sonaran los tres avisos del año 2016, adelantaba toda la cartelería de la próxima feria a celebrar en el coso de Las Palomas. Las combinaciones, según “Algeciras al minuto”, serían las siguientes: el jueves 22 de junio, una novillada; el viernes 23, corrida de Miura o Victorino para Paco Ureña, Manuel Escribano y Pepe Moral; el sábado 24, toros de Murube para Curro Díaz, David Galván y José Garrido; y el bombazo para el domingo 25, una corrida de Parladé para José Tomás, José María Manzanares y Jiménez Fortes.

La última vez que José Tomás pisó Las Palomas fue en 2007, en tiempos de los Lozano, con una corrida de Algarra junto a César Rincón y El Cid. El de Galapagar se echó el capote a la espalda y, con unas gaoneras, templó al levante. Desde entonces, en Algeciras, como en la mayoría de las plazas, se le espera como agua de mayo, al ser el único torero actual capaz de asegurar el anhelado “No hay billetes”.

Habrá que esperar para saber si la noticia de “Algeciras al minuto” se trata de una primicia, una filtración o un falso rumor. Desde la redacción aseguran que los carteles están cerrados, aunque el empresario, José María Garzón, aún no quiere hacerlos públicos. Algunos apoderados de los toreros anunciados dicen que no han recibido llamada alguna desde Algeciras y que la noticia les pilla de nuevas.

En cualquier caso, la rumorología beneficia a Garzón y a su empresa Lances de Futuro, que ha puesto en marcha una iniciativa comercial llamada “Regala toros en Navidad”, consistente en un pack que incluye entradas para la próxima feria taurina de Algeciras, descuentos en ciertos comercios y un llavero. Por supuesto, la posibilidad de que José Tomás haga el paseíllo en Las Palomas en 2017 -y no el llavero- aumentará las preventas navideñas del señor Garzón.

Lances de Futuro no es la única empresa que, supuestamente, marca el teléfono de José Tomás. También anda detrás de él Simon Casas, quien se encuentra gestionando su contratación para anunciarlo en Las Ventas próximamente. No obstante, a quien espero que llamen pronto los empresarios no es a Tomás, sino a otro torero capaz de hacer el toreo caro: Curro Díaz. Con él en la feria de Algeciras, sí que apetecería regalar toros en Navidad, aunque su tirón comercial no roza el del Mesías de Galapagar.

