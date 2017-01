Buenos deseos o quedarnos como estamos

Cada año que comienza lo hace cargado de buenos deseos. Aunque últimamente no sé si son buenos deseos o, simplemente, nos conformamos con el socorrido ‘que nos quedemos como estamos’, lo cual es una especie de conservadurismo existencial o de un fatalismo económico, nada antropológico, provocado por una pesada crisis que parece que ha llegado para quedarse.

Desde ayer les venimos contando en la SER como los jóvenes de la Comunitat Valenciana no pueden permitirse por más tiempo carecer de expectativas vitales en su tierra o como se constata que a la hora de adquirir una vivienda se ha abierto una brecha evidente: entre las jóvenes familias con situaciones laborales de vulnerabilidad que no se lo pueden permitir y otros que ven en la vivienda una inversión, no tan segura como se decía antes pero al fin y al cabo, una inversión. El hecho es que si suben los precios de los pisos es porque se venden más.

Por estos y otros motivos, no nos podemos quedar como estamos.

