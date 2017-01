"La candidatura única sería una unidad falsa", dice Adriana Lastra

Adriana Lastra califica de “falsa unidad” la posibilidad de que se llegue al próximo congreso federal del PSOE con una candidatura única y se muestra convencida de que Pedro Sánchez, con quien ha hablado todavía el día de Año Nuevo, va a optar finalmente a la Secretaría General. En conversación con la SER, la diputada socialista asturiana en el Congreso, y una de las más activas partidarias del exsecretario general, lamenta que la Gestora esté retrasando la fecha de un Congreso que considera que debería celebrarse no más allá del mes de abril y acusa a la dirección que encabeza Javier Fernández de estar aprovechando este tiempo para tomar decisiones que estima que no competen a una Comisión Gestora que no debería ocuparse de otra cosa que de convocar el Congreso.

Personalidades relevantes del PSOE afines a los planteamientos de la Gestora, como el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han venido hablando estos días de la conveniencia de una candidatura única a la Secretaría General en el próximo Congreso Federal. Apelan a la unidad, aunque Adriana Lastra cree que "sería una falsa unidad”. Considera la parlamentaria asturiana que hay una masa ingente de militantes que lo que están pidiendo es otra cosa, primarias y Congreso, confrontación de ideas". Según Adriana Lastra, "un Congreso siempre es de unidad porque lo importanbte es que cuando se cierre, haya uno o cinco candidatos, se cierre filas gane quien gane". Ella tiene claro que "quien salga de ahí va a ser mi secretario o secretaria general", precisó.

La parlamentaria socialista asturiana lamenta que la Comisión Gestora que preside Javier Fernández aún no haya convocado el Congreso, a pesar de que Fernández haya anunciado ya que será antes del verano. Lastra cree que debe haber cuanto antes Congreso y primarias, no solo por razones de índole interna, sino, principalmente, porque entiende que el PSOE debe estar preparado ante un eventual adelanto electoral, como lo estarán Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, con citas congresuales en febrero, porque "en mayo, Mariano rajoy recupera la potestad de convocar elecciones y nosotros tenemos que afrontar esa situación con nueva dirección y nuevo liderazgo".

Pero argumenta una razón más para que el Congreso Federal del PSOE se celebre cuanto antes. Adriana Lastra asegura que la Gestora está tomando decisiones que no le competen cuando, según dice, no debería ir más allá de la organización de la cita congresual. Ha citado, en concreto, "cambios en la dirección del Grupo Parlamentario, la aprobación del Techo de Gasto para 2017 presentado por el PP". Incluso reprochó que ya se haya anunciado que el PSOE no va a apoyar los Presupuestos que presente el Gobierno de Rajoy porque "es una decisión que debe adoptar la próxima dirección política, no una Gestora".

La posibilidad de una candidatura única, en todo caso, está muy alejada de las percepciones de Adriana Lastra: está convencida de que Pedro Sánchez anunciará que optará a la Secretaría General en cuanto la Gestora anuncie la fecha del Congreso. Debe estar muy bien informada, porque habla con frecuencia con el exsecretario general y dice tener "el convencimiento personal y político de que va a ser candidato" a la Secretaría general del PSOE en el próximo Congreso Federal, decisión que, según Lastra, anunciará en cuando sea dada a conocer la fecha de la cita. reconoció que habla con frecuencia con Sánchez y que lo ha hecho el mismo día de Año Nuevo por última vez pero "quienes revelan el contenido de conversaciones privadas son otros, yo no", dijo.

