Valverde: "No hay nada escrito"

Ernesto Valverde podrá contar con Beñat Etxebarria para el partido del jueves frente al Barça. El centrocampista está ya recuperado de la lesión muscular que se produjo el pasado 21 de diciembre en el partido contra el Celta y está disponible para este choque copero ante el conjunto azulgrana. "Ya veremos si de inicio" destacó el técnico rojiblanco.

Por contra, Íñigo Lekue es será duda hasta última hora, según explicó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro: "Pensamos que no es mucho, pero no queremos que sea más pensando que en nueve días tenemos cuatro partidos".

Valverde afronta la Copa cargado de optimismo. Reconoce que "el Barça es favorito, pero ellos saben bien que vamos a tener nuestras opciones. No hay nada escrito".

Cuestionado por el periodo vacacional que han tenido Messi, Suárez y Neymar, que llegarán a San Mamés con apenas dos entrenamientos en las piernas tras dos semanas de fiesta, Valverde fue cauto. "Me encantaría que vinieran desenchufados del todo. Son grandísimos jugadores de esos que resuelven partidos en una jugada. Son peligrosos hasta estando de vacaciones, aunque viniesen el jueves por la mañana. Y hay que tenerlo en cuenta".

Por último, Valverde ofreció su primera valoración a la enfermedad de Yeray, que dijo conocer desde la mañana anterior al último partido de Copa contra el Racing (22 de diciembre). "Me lo comunicó el médico el día del Racing por la mañana, aunque ya tenía decidido que no jugase ese partido. Siempre es un shock escuchar la noticia. Yeray reaccionó con mucha entereza, que es algo de lo que estábamos expectantes. Una vez de que se encuentra bien desde el punto de vista anímico no tenemos ninguna duda. Ahora estamos esperando lo que nos digan los médicos respecto al tratamiento. Su recuperación es nuestra prioridad muy por encima del trastoque de planes en el ámbito deportivo, que pasa a un segundo plano", explicó.

