"Seguiremos luchando por nuestras familias y barrios"

Ya le gustaría al equipo de Hoy por Hoy Bilbao que la expresión tantas veces repetida estos días de urte berri on, de feliz año nuevo, borrara esos conflictos vecinales, problemas a los que deben dar solución las diferentes administraciones e instituciones en Bizkaia. Pero no, en este 3 de enero recuperamos tres demandas que suman años y meses de reivindicaciones.

Nos han visitado los vecinos de Ollerías, familiares que "sufren" el conflicto en las residencias en este territorio y a los vecinos de la Asociación de Zorroza que exigen la eliminación del paso a nivel de FEVE por su barrio. Todos coinciden en seguir con fuerzas para "llegar hasta donde sea necesario para conseguir nuestros objetivos".

Los vecinos y vecinas de Zorroza preparan una moción para acudir al próximo pleno ordinario de enero e intentar conseguir "más que un respaldo de palabra en nuestra lucha para eliminar esta barrera en el barrio". Son más de 30 años, según Piru su portavoz, exigiendo una respuesta y una fecha para que Adif elimine este paso a nivel que el pasado 8 de diciembre causó heridas graves a una mujer y la muerte a otra. La Ertzaintza abrió una investigación para aclarar lo sucedido. Tanto Piru como Carlos creen que el Ayuntamiento de Bilbao "puede hacer mucho más que seguir instando al Gobierno español a que elimine este paso a nivel".

Esther es vecina de Ollerías. Considera que el conflicto que mantienen con un clan a cuenta de las numerosas denuncias por robo y otro tipo de situaciones "sólo pasa por una solución judicial y policial". Aún no han recibido la llamada de Alcaldía tras el compromiso de Juan Mari Aburto de reunirse con ellos y con su equipo en este mes de enero.

El tercer conflicto que hereda este 2017 del año ya cerrado es el que mantiene desde hace nueve meses a las 5.000 trabajadoras de las residencias concertadas de Bizkaia en pie de guerra. En Hoy por Hoy Bilbao hemos querido convesar con los portavoces de la Asociación de Familiares Babestu que representa a 400 de los 10.000 residentes. Juani ha sido contundente "no hay derecho a que mi padre no estén bien atendido porque falta claramente personal y mientras la Diputación no cambie los ratios las empresas no van a contratar a más trabajadoras". Asegura no hablar por boca de ningún sindicato, "nosotros somos familiares y vemos lo que hay, si las trabajadoras hablaran..." El siguiente paso que darán en su lucha será cerrar una entrevista con la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

