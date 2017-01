CD Getxo y Sestao River, protagonistas

Ángel Castro, presidente del Sestao River, y Jon Kareaga, entrenador del Getxo, sufren los rigores de la clasificación, con la esperanza puesta en “revertir la situación”, reiteran, en una larga segunda vuelta. Los dos contaron sus experiencias en los micrófonos de Radio Bilbao.

“Ahí estamos luchando; a ver si el domingo se revierte la situación ante el Rayo Majadahonda”, lanza Castro sobre un River estancado en el penúltimo puesto de la tabla. Una amalgama de factores que se han cruzado en contra el River. El presidente los enumera: “Las lesiones nos han condicionado mucho, con partidos con cinco a la vez, con los cuatro laterales lesionados…. Aparte otros condicionantes como la suerte, arbitrajes… cuando estás de que no es que no y la pelota no entra”, desliza. El caso es que ahora mismo el equipo verdinegro tiene sólo 13 puntos.

El relevo en el banquillo (Turrillas por Peli) se produjo tras el 1-4 ante la Real en Las Llanas: “Jon entendió que había que dar un golpe de timón al asunto y estamos muy contentos con Turrillas y a ver si los resultados acompañan”, recuerda. El técnico de Deba que se encontrado, añade Castro, un equipo “en la cola, que intenta ahora revertir la situación y en ello estamos”. Una segunda vuelta exigente, pero en la que el club, pase lo que pase, está por encima de todo en el caso extremo de descenso: “En Tercera es más fácil sobrevivir económicamente que en Segunda B, los sueldos son parecidos, los gastos son mucho menores. El problema es el ámbito deportivo que a nadie le gusta bajar, pero tampoco sería una catástrofe, no sería la primera vez que baja el River”, señala. No obstante, el presidente avisa: “Vamos a intentar salvar la situación, hay opciones. El año pasado hicimos en la segunda vuelta 35 puntos, ¿por qué este año no los podemos hacer? Puntos hay que sobra para salvarse”.

Alfonso del Barrio, el director deportivo del River, peina el mercado: “No hay nada definitivo”, se apresura a subrayar Castro, que reitera que les penalizan las “22 fichas” y que habría que dejar salir alguno: “Todos están contentos y nadie se quiere marchar”, anuncia. Un presupuesto muy ajustado en un River que no se saldrá del guión “para no hipotecarnos. Saber lo que tenemos y hacer una plantilla competitiva como la que tenemos si contamos con todos sin lesionados”, remarca. Un Grupo II que cataloga Castro “como el más potente de los cuatro” con los Albacete, Bilbao Athletic o Logroñés.

Por su parte, el Getxo perdió con el Santutxu cerrando el año. Kareaga ya prepara “el partido del Aurrera” en el seno de un puesto que anhelaba: “Estoy contento, estoy entrenando al equipo de mi pueblo (Algorta) y esperamos que para el año que viene sigamos en Tercera División, que para eso estamos peleando. Tenemos una segunda vuelta para darle la vuelta a todo”, lanza el joven míster getxotarra. Kareaga estuvo entrenando en USA hace año y medio, concretamente en Boston. “Subí a Honor con el Juvenil del Getxo y me fue a Boston a entrenar con un contrato que me salió y la verdad es que fue una experiencia preciosa”. En calidad como responsable de un área de fútbol base en el que pilotaba a varios equipos, después en un equipo Sub-20 en el que ganó la Liga.

En el Getxo se topa con muchas carencias: “El club sí es verdad que tiene nombre, lo conozco muy bien, no he encontrado nada nuevo, salvo la categoría”. Comenta que también puedes “fallar como entrenador, por lo que te vas encontrando en el camino. Tenemos que competir con lo que tenemos”, desliza. Un grupo, añade Kareaga, “parecido al del año pasado. Hay filiales que da mucha guerra, pero por lo demás nada nuevo. No sé si serán capaces de seguir ahí arriba”. Los arrastres pesan para Getxo o Santutxu: “Sabíamos que se puede dar con tanto equipo vasco en Segunda B y sabemos que tenemos que sacar una cantidad de puntos grandes”, señala.

