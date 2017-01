“No sentimos la solidaridad que Cádiz tenía en los 80 con los astilleros”

El presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Antonio Noria, lamenta que los trabajadores de astilleros gaditanos no han sentido en los últimos años “la solidaridad que tenía la sociedad gaditana, por ejemplo, en los años 80 con las reivindicaciones de los astilleros”.

“Hemos echado de menos la solidaridad de la Bahía de Cádiz”, confiesa, al tiempo que admite que actualmente las plantillas de Navantia en la Bahía de Cádiz son menos numerosas y que eso posiblemente haya influido en la repercusión de las protestas.

Noria incide en que “al final no se ha entendido que lo que pedíamos era carga de trabajo para la Bahía de Cádiz”, y añade que “si cierran los astilleros, no habrá trabajo para las auxiliares que le trabajan”.

Además, apunta que muchas veces los trabajadores del astillero de Puerto Real han protestado sin cortar el puente José León de Carranza y éste se ha cortado al tráfico. “Habría que preguntar al subdelegado del Gobierno en Cádiz por qué mandaba a cortar el puente”, señala, recalcando que “ha habido un movimiento intencionado para deteriorar la imagen del sector naval”.

“Lo que menos quiere el trabajador de los astilleros gaditanos es convertir un problema de origen social y económico en un problema de orden público, pero no es menos cierto que hasta que no lo convertimos en un problema de orden público no salimos en la prensa y los políticos no se mueven”, expone.

Asimismo, reconoce que las plantillas de Navantia de los centros de la Bahía de Cádiz han perdido “el contacto con la sociedad gaditana”, y que los trabajadores deben “hacer autocrítica” en el análisis de la pérdida de apoyos, que se ha reducido “a un apoyo ridículo en ocasiones”.

Comentarios