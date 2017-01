A la espera del "horizonte temporal" que marque la burocracia

El gerente del grupo López Cano, Antonio López Sifferle, ha detallado hoy en Radio Cádiz que el pasado mes de diciembre se produjo una reunión entre Zona Franca, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Cádiz para estudiar las fórmulas que permitieran desbloquear el camino que debe recorrer el proyecto de clínica privada de los grupos López Cano y Pedro Caro para hacerse realidad.

Cabe recordar que esta clínica privada se situaría en una parcela de los antiguos terrenos de Altadis, ahora propiedad de Zona Franca, que se encuentran a la entrada de la ciudad por el puente José León de Carranza.

López Sifferle espera que “en semanas” se conozca el horizonte temporal definitivo al que se enfrenta la iniciativa para definir la planificación en muchos ámbitos, también en el económico para poder concurrir a convocatorias de subvenciones.

No obstante, el gerente del grupo López Cano sostiene que el proyecto de clínica privada continúa adelante pese a que no haya aún un calendario burocrático, ya que “cuando se ha planteado un proyecto de este estilo se ha hecho fundamentándolo en la capacidad económica de los promotores, no de las posibles subvenciones que pudieran obtenerse”.

Por último, recalca que conocer el camino legal a recorrer para que se concrete el proyecto es “fundamental” para los promotores y reitera que los inversores no han abandonado el proyecto pese a los obstáculos con los que se han topado para desarrollarlo.

