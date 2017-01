El puerto de los mil millones, como a veces se ha denominado al puerto exterior de A Coruña por lo abultado de su inversión, sigue siendo noticia en este comienzo de 2017. Toca pagar 300 millones de deuda por parte de la autoridad portuaria en un año que verá cómo se subastan los muelles de Batería y Calvo Sotelo, sin que se haya reunido esa comisión que debía ordenar el futuro en conversación con Fomento, Xunta y Concello. La subasta de La Solana parece ser el primer capítulo de esa cadena de ventas que va a afectar a la fachada marítima de esta ciudad. Una ciudad imposible por su fuerza y su belleza unida al mar, a pesar de la mano de la especulación, que no ha conseguido estropearla. Estamos contando estos días que La Solana se construyó sobre la Playa de O Parrote, en plena Dictadura, en ese momento en que la gestión del patrimonio público no contaba con ninguna garantía más que lo que señalaba el poder. Pasó con la cárcel de la Torre, con la fábrica de armas, con el Hospital Militar, que se están recuperando de forma progresiva para la ciudad. Hay sobre la mesa una oferta de compra del Ayuntamiento para que pase a ser patrimonio público y una propuesta de la empresa que gestiona las instalaciones y el Finisterre que la mejora, peor que supone conseguir 10 millones para pagar 300. No va a solucionar el problema económico del puerto, pero vuelve a hipotecar los intereses de la ciudad. En esta Europa, con ciudades que han vuelto la mirada al mar aumentando el patrimonio de todos.

El escenario de La Solana.

