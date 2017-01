Marea, PSOE y BNG piden que Feijóo se defina sobre La Solana

Marea, PSOE y BNG instan al Presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo a que se posicione sobre la intención del puerto de subastar los terrenos de La Solana, construídos en plena dictadura sobre una playa pública de la ciudad a pesar de la oferta municipal para su compra. En la entrevista de fin de semana de esta casa reiteraba esta idea el Alcalde de A coruña.

El portavoz socialista José Manuel Dapena ha pedido también a Feijóo que se defina.

Dapena cree no obstante que es necesario entrar en una vía de negociación entre todas las partes y huir del enfrentamiento institucional. Desde el Concello al puerto.

El PP no se pronuncia sobre la actitud del puerto ni de la Xunta. Su portavoz en el Ayuntamiento señala incluso que el grupo municipal no cuenta con presencia en el Consejo de administración. Y dice que la Marea no ha hecho ningún esfuerzo presupuestario para reflejar una partida para la compra de la Solana.

Desde el BNG Avia Veira considera además que la ciudad no debe pagar ni un céntimo por unos terrenos que le pertenecen.

Todos los consejeros de puerto votaron a favor de la subasta que favorece la opción de la empresa Río Mero a excepción del concelleiro Xiao Varela que se posicionó por la compra por parte del Ayuntamiento.

