En Marea exige la apertura de investigación de la Fundación Francisco Franco

En Marea ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que solicita que el Protectorado de Fundaciones investigue las actividades de la Fundación Francisco Franco. En una carta enviada a más de 350 alcaldes, esta entidad les ofrece asesoramiento legal para que no tengan que aplicar la ley de memoria histórica. Sus portavoces sostienen que no deberían ceder ante una ley "que tiene como propósito, aseguran, que ganen la guerra los que la perdieron hace 80 años".

Y añade la carta que los que se niegan a aplicarla "hacen lo correcto en tanto en cuanto un tribunal mediante sentencia firme, no les obligue a ello". En Marea denuncia que, a pesar de recibir ayudas públicas como Fundación, hay indicios racionales de ilicitud penal.

En la iniciativa también pide al Protectorado de Fundaciones que impugne los actos y acuerdos de la Fundación Francisco Franco y ejercite la acción de responsabilidad de los patronos por la realización de actos contrarios a la Ley.

