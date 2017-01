Fernando Gómez: "Los clubes decidirán las inversiones"

Con el año 2.016 en el recuerdo más reciente, el concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, ha pasado por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER para hacer un balance de lo que fue el pasado ejercicio en su departamento municipal.

Fernando Gómez en Radio Elda - Cadena SER / Cadena SER

Como no podía ser de otra manera, el edil socialista se ha mostrado satisfecho del desarrollo de la multitudinaria XXXVI San Silvestre Eldense “aunque hay algunos detalles que pulir”. Gómez, sin embargo, ha restado importancia a la aglomeración que se produjo en la cola de la salida de la prueba insistiendo en que “se trata una prueba de carácter popular y en ningún momento nos hemos planteado prohibir que los padres que deseen participen con sus hijos pequeños en carritos”.

El edil ha reconocido que “hay que ser exigente y no conformarse con lo hecho” antes de recordar los grandes eventos que ha vivido la ciudad durante el pasado año: Dos pruebas del Campeonato de España de Supercross en el viejo “Pepico Amat”, una prueba de la Copa de España de ciclismo femenino y el Torneo Internacional de España de selecciones absolutas de balonmano femenino como citas más relevantes “sin olvidar la San Silvestre Eldense que es nuestra prueba deportiva estrella”. Sin embargo, el concejal no se ha comprometido a vaticinar que estos u otros eventos de similares características se vuelvan a celebrar este año“porque a lo mejor decidimos invertir en subsanar las múltiples deficiencias que todavía tienen las instalaciones deportivas” Asumiendo que la incertidumbre sobre el futuro del viejo “Pepico Amat” es “un freno a la hora de invertir dinero”.

Fernando Gómez ya ha adelantado que “serán los clubes deportivos de la ciudad los que decidirán en qué se invierte la parte del presupuesto destinado a la conservación y reparación de las instalaciones municipales” abogando, en este sentido, porque se impulse en mayor medida el Consejo Municipal del Deporte “donde deben participar en mayor medida las entidades deportivas de la ciudad”. El edil ha adelantado que se está trabajando en la elaboración de un reglamento de uso de las instalaciones porque “no es normal que los padres lleven a sus hijos a ver los entrenamientos y les den de merendar sobre el parqué o que se entre con bicicletas e incluso con perros”.

No ha eludido hablar el concejal socialista de la situación del C. D. Eldense confirmando que “recibirá la subvención municipal porque ha presentado toda la documentación y lo que tenga el club pendiente con el Juzgado no le incumbe al Ayuntamiento”. Se confiesa aficionado al Deportivo y le gustaría que continuara en Segunda B “aunque es prácticamente imposible”. Fernando Gómez dice que “la situación por la que atraviesa el club viene de lejos aunque los últimos directivos que ha tenido y los que están ahora han hecho un gran trabajo pero arrastra muchos problemas de solidez desde hace tiempo. Apenas tiene masa social, ha descendido, incomprensiblemente, su número de abonados y tiene que contar más con la cantera porque, salvo esta temporada con el Elda Industrial, no ha contado con ella”.

