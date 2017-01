Salud y sindicatos tratarán en una nueva reunión de acercar posturas

Los sindicatos sanitarios y los directores gerentes del SAS y del complejo hospitario del Juan Ramón Jiménez mantienen una nueva reunión.

Para el director gerente del complejo hospitalario de Huelva, Antonio León, la reunión se enmarca en la estrategia de negociación abierta con los representantes de los sindicatos sanitarios y en el compromiso de diálogo adquirido por la gerencia y por el SAS.

Antonio León ha afirmado que la intención será trasladarle a los sindicatos los avance del proyecto de mejora asistencial del hospital en marcha y poder concretar así por dónde se va a comenzar a trabajar para que se apliquen ya las mejoras en aquellas carteras de servicios en los que Huelva es deficitaria.

En este sentido, desde el SAS, se está realizando un informe presupuestario para ver a cuánto asciende esas mejoras. Dentro de las cuestiones que se abordarán mañana figura el recurso que presentó el SAS contra la fusión hospitalaria. Explica el gerente que su posible retirada está en las opciones que se están estudiando, pero que lo prioritario son las mejoras sanitarias, como la unidad pediátrica con la que contará Huelva.

Sobre la manifestación del 15 de enero, Antonio León ha expresado respeto pero recuerda que "la precipitación puede conducir a errores", porque la voluntad del SAS es negociar.

Postura sindicatos

Los sindicatos sanitarios acudirán mañana con expectativas, pero también con las ideas muy claras, a la reunión prevista con los gerentes del SAS para abordar la situación sanitaria de Huelva.

En el calendario está fijada la manifestación del 15 de enero por parte de la Plataforma por una sanidad digna, cuyas reivindicaciones comparten los representantes sindicales, y el anuncio del consejero de Salud, Aquilino Alonso, de que se estaba muy próximo a firmar un acuerdo con ellos, extremo que no comparten.

Sí consideran que el diálogo abierto con la administración ha cambiado el escenario de las negociaciones para mejor, pero los sindicatos sanitarios no tienen prisa por firmar nada hasta no ver colmadas las mejoras sanitarias que solicitan. En la reunión de mañana pedirán un plan con presupuesto concreto para Huelva y que se cubran los déficits históricos en las cuestiones más urgentes, como la contratación de de más plantilla para ir acomodando las listas de espera a la media andaluza, la apertura del Chare de Lepe y otras mejoras en especialidades y atención primaria. No quieren hablar sólo de la fusión hospitalaria, para lo que solicitarán de nuevo a la consejería que retire el recurso, sino que quieren "hechos", según Juan Manuel Salguero, presidente del Sindicato Médico.

El sindicato médico tendrá que decidir en comité si secundan la manifestación del 15 de enero porque, en principio, ven compatible participar en la protesta y negociar de forma paralela con el SAS.

Para el sindicato SATSE, la realidad sanitaria de Huelva ha cambiado poco pero, con todo, afrontan la reunión de mañana con optimismo. Desde el sindicato de enfermería también pedirán medidas concretas que se traduzcan en incremento de recursos humanos y económicos. Igualmente solicitarán a la administración que se retire el recurso, explica Antonio Botello, presidente del SATSE.

Antonio Botello afirma que a nivel personal acudirá a la manifestación del 15 de enero al ser una protesta apolítica y sin siglas sindicales, como hizo con la del 27 de noviembre.

