El Puntas Vela de Rota para empezar el año

El Xerez C.D empezará el año jugando fuera de la ciudad por culpa de la resiembra del campo de La Juventud y es probable que lo acabe de igual manera tras la decisión del Ayuntamiento de no permitirle jugar en ninguna instalación municipal al no estar al corriente de los pagos. Desde la delegación de Deportes se le comunicaba al club a través de un correo electrónico que no podrá utilizar el campo de El Chicle este domingo y le ofrecía como alternativa uno de los campos de césped artificial de La Granja. Vicente Vargas, responsable deportivo del club azulino, ha respondido de la misma manera declinando el ofrecimiento.

El partido por lo tanto se jugará en Rota, en el campo de Puntas Vela, y así se ha notificado ya a la Federación Andaluza de Fútbol. Será sin duda un contratiempo a la hora de afrontar el encuentro, para el equipo y sus aficionados que tendrán que desplazarse a la vecina localidad roteña. Pero no será el único contratiempo, el otro llega en forma de ausencias. Cinco jugadores se perderán por sanción el primer encuentro del año. A saber, Barragán, Orellana, Javi Gómez, Quirós e Israel. Hay otros tres jugadores que podrían estar pero sin haber podido entrenar durante toda la semana por motivos laborales: Corral, Carlos Álvarez y Albertito. Será el entrenador quien decida al final de semana si contar con ellos a pesar de no haber participado en los entrenos o descartarles llamando así a algunos jugadores del juvenil. A estas ausencias hay que unir también la de Casares con una hernia inguinal y que tendrá que pasar por el quirófano. Complicado panorama el que se presenta en el Xerez C.D para recibir al Lora. El choque está fijado para las doce y media.

