Una de dinámicas

Viendo la trayectoria de nuestro equipo en los últimos meses se me ocurrió hablar de un tema, muy recurrido, que se utiliza en el ámbito deportivo y que tiene una gran importancia en el rendimiento de un equipo: las dinámicas.

Hace unos días nuestro equipo atravesaba una muy mala racha, todo eran dudas respecto a todo y alguna gente había perdido la ilusión. En cuestión de tres días todo eso se revertió y lo que antes eran dudas se convirtió en entusiasmo y la desilusión se convirtió en una gran exultación tras el derbi.

Siempre he creído en la importancia de las dinámicas. Una buena dinámica puede llevar a un equipo en volandas a sus objetivos y una mala dinámica puede arruinar una temporada y destrozar un equipo.

En las dinámicas, el tener un buen vestuario o no, es clave, (el tema vestuario lo dejaré para otro día), ya que en una mala eso puede ayudar a salir del fango al equipo o hundirlo aún más si cabe.

Cuando un equipo está en buena dinámica todo es más fácil: las caras del día a día, el asumir los roles predeterminados, los elogios tanto de aficionados como de prensa, incluso problemas como los impagos, por desgracia muy habituales en los últimos años, se llevaban de otra manera y pasaban a un segundo plano.

Los jugadores del Breogán saludando a la afición del Pazo / Archivo Lisardo Gómez

Siempre pensé que en esos momentos el entrenador era el que tenía que estar más alerta. Una buena dinámica puede convertirse en relajación y tarde o temprano los resultados negativos llegarán. Por suerte he tenido buenas temporadas acompañadas de muy buenas dinámicas, y fue ahí cuando, por momentos, más me vi obligado a apretar las tuercas y en muchos momentos a sacar el látigo para que la relajación no apareciera.

Un jugador que en esos momentos era perfecto era Dani López. Su trayectoria y experiencia le daba ese conocimiento para saber que una buena dinámica podía convertirse en mala en cuestión de días y por eso y por ser el capitán, le di poderes para apretar a sus compañeros en momentos como esos.

Todo cambia cuando la dinámica es mala

La gente, no toda, viene al trabajo con mala cara o cabizbajos. Algunos jugadores, sobre todo los que jugaban menos, pueden aprovechar, para de una u otra manera intentar ganar en minutos e importancia en el equipo, sin importarles el equipo en sí. Lo que antes eran elogios y aplausos pueden convertirse en críticas y abucheos y problemas extradeportivos como los impagos, se vuelven en problemas muy pero que muy difícil de sobrellevar en el día a día.

Álex Llorca en un partido del play-off ante el COB / Archivo Lisardo Gómez

Incluso cuando un equipo está atravesando una mala racha, siempre aparecen algunos oportunistas revoloteando entorno a los jugadores para malmeter y crear mal ambiente, por desgracia y en muchos casos es predeterminado y con un claro interés de hacer daño.

En algunas malas dinámicas no todo es negativo. Yo he vivido como entrenador malas rachas en las cuales se trabajaba durísimo y el ambiente era sano. Simplemente un mal calendario, baja confianza, lesiones (por desgracia muy habituales en éstos años), etc. pueden acarrear malos resultados. Ahí el entrenador debe apretar, obviamente, pero siempre debe saber tender la mano al jugador y ayudarlo, ya que el salir de una mala dinámica con buen ambiente puede contribuir a salir reforzados en el futuro.

En éstas fechas en las que el equipo parece que vuelve a la buena senda de la victoria y todo es alegría y buenas sensaciones, no debemos olvidarnos de que en cualquier momento todo puede cambiar y es ahí cuando el equipo más necesita el apoyo y ánimo de todos, obviamente si la actitud en buena. Siempre hubo casos en los que la actitud no era la idónea, ni en la pista ni fuera de ella, y ahí que cada uno aguante su vela.

Por lo tanto y estando seguro de la importancia de una buena dinámica, quiero brindar en este comienzo de año por una larga y duradera dinámica positiva que ya comenzó la pasada semana.

