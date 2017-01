Juanma se marcha del UCAM

Sin comerlo ni beberlo, el UCAM CF se ha encontrado un contratiempo importante con motivo de la apertura del mercado de invierno. Juanma Delgado se quiere marchar del club, algo que no estaba previsto. El delantero valenciano ya se ha reunido con el entrenador Francisco y con el director deportivo de la entidad, Pedro Reverte, para comunicarle que no quiere seguir en el UCAM CF. Una súper oferta del fútbol asiático tiene la culpa. No es que el jugador estuviese a disgusto en el equipo, sino que con 26 años ha recibido una gran oferta y no se lo ha pensado.

Aunque con solo dos goles en diez partidos sus números no resultan espectaculares y el club no tenía ninguna intención de prescindir de él, el UCAM se ve en la obligación de dejarle seguir para no retener a un jugador que ya ha dicho que quiere cambiar de aires. Juanma llegó el pasado verano en calidad de cedido por el Heart of Midlothian escocés, por lo que tampoco habrá traspaso y sí una dificultad. Reverte, que no contaba con esta situación, se ve en la obligación de buscar a otro jugador que supla su ausencia y los delanteros, en el mercado invernal...son los más cotizados. Un problema más para un equipo que trata de salir de la zona de descenso, para lo cual necesitará goles.

Comentarios