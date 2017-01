Deu Comezo a campaña de abonados da Unión Deportiva Ourense, para seguir a segunda volta de liga e Copa Deputación.

Senior: 25 euros.

Xove(16 a 25 anos):20 euros.

Desempregado:15 euros.

Menor de 16 anos:2 euros.

Discapacitados (máis do 65%):0 euros.

Por estos prezos pódense disfrutar partidos de liga no Couto, moitos deles frente aos equipos que ocupan as primeiras posicións da clasificación como Bande, Ribeiro, Velle ou Maside ( xa este vindeiro domingo). Na Copa está asegurado o partido de cuartos de final contra o Bande e coa posibilidade de xogar as semifinais.

A Unión Deportiva Ourense, está ante unha segunda volta para soñar, na que pode lograr o Ascenso a Preferente Autonómica,polo que desde o clube animan a todos os seguidores ourensanistas a non perder a ocasión de abonarse e axudar a conquerir ese importante obxetivo.

Comentarios