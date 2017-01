Una buena segunda parte reconcilia a Palencia con el triunfo

Pabellón Municipal

1500 espectadores en la peor entrada de toda la temporada.

Quesos Cerrato Palencia

Dani Rodriguez 16

Romá Bas 8

Marc Blanch 12

Urko Otegui 4

Lamont Barnes 8

……………….

Joan Pérez 2

Maldunas 7

Samb 8

Jhornan Zamora 10

Joan Tomás 14

Cáceres Patrimonio de la Humanidad

Sergio Pérez 8

Corrales 5

Rakocevic 16

Parejo 7

Marcius 25

………………

Fuller 3

Marco 2

Riauka 6

Nathanaelson 1

Cano 1

Toledo

Árbitros: Uruñuela y Planells.

Parciales: 19-27; 40-42; 60-54; 89-74

Palencia volvió a la senda del triunfo gracias a una buena segunda mitad y pese a una primera parte en la que recordó al equipo que había perdido los dos últimos partidos. En la primera los de Ñete Bohigas llegaron a tener una ventaja de diez puntos pero en el tercer parcial los palentinos por fin defendieron y en el cuarto los extremeños bajaron los brazos.Empezó fuerte el equipo cacereño con cinco puntos de Rakocevic a los que se unió un triple de Sergio Pérez que puso el 4-8 en el marcador. Pese a la reprimenda de su entrenador Palencia pareció no entender el mensaje y persistió en los mismos problemas que desembocaron en la dolorosa última derrota ante Burgos. Cáceres apenas si encontró oposición para anotar y un tiro bajo tablero de Marcius siguió dando la delantera a los extremeños y obligando a Sergio García a pedir su primer tiempo muerto con 12-17 a menos de cuatro minutos y medio del primer descanso. Rakocevic puso poco después la máxima para los de Bohigas (12-22 a menos de tres minutos del intermedio) Cáceres seguía anotando muy fácil y el técnico local puso en la cancha a Mamadou Samb y Jhornan Zamora para intentar que el equipo defendiera mejor. Justo ahí cinco puntos seguidos (una acción de 2+1 más una bandeja en contragolpe) de Dani Rodriguez recortaron diferencias hasta el 19 a 22. Pero los de Ñete Bohigas dieron otro tirón para irse ocho arriba al final del primer cuarto. Lo mejor sin duda los diez puntos de Rakocevic.Sin embargo un parcial de 14 a 1 para los palentinos puso el marcador en 31 a 28 mediado el segundo cuarto. La mejoría atrás de los locales coincidió con un bajón en el porcentaje de tiro, que fue excelente en los cacereños en los primeros diez minutos de partido. Tanto que apenas hicieron un punto en los seis primeros minutos del segundo parcial. Sin embargo Cáceres supo reaccionar cuando Palencia se puso por delante y poco a poco fueron recuperando las buenas sensaciones del primer cuarto. Tanto que un triple de Sergio Pérez puso el 37 a 42 ya dentro del último minuto del segundo parcial. Un último triple de Dani Rodriguez con Cáceres en zona 2-3 estrechó el marcador dejando todo para la segunda parte. A destacar la buena primera mitad de Marcius, que se fue al vestuario con doce puntos en su haber. En la segunda tendría mucho peso el acierto en el tiro exterior: al intermedio Palencia había hecho un solo triple de siete intentos, por siete de diez intentados del equipo cacereño. Los primeros minutos del tercero fueron de alternativas y una bandeja de Romá Bas puso el 49-48 en el marcador en el minuto 22 de encuentro. Fue el propio Bas quien se echó al equipo a la espalda y un tiro suyo de tres metros valió para el 51 a 48 que obligó a Ñete Bohigas a soliciar tiempo muerto. Por fin los aficionados locales veían a los suyos defender con intensidad y los extremeños encontraron más oposición para anotar. Nada más salir del tiempo una acción de 2+1 de Zamora puso el marcador en 54 a 48, momento crítico para Cáceres. El tercero fue el mejor cuarto de los locales ante un equipo cacereño que no se encontró cómodo en ningún momento ni aprovechó la ventaja de un Quesos Cerrato que no era capaz de defender con intensidad más de dos minutos seguidos. Veinte a doce fue el parcial en este tercer cuarto para dejar la ventaja palentina en seis puntos a falta de diez minutos para el final. Marcius y Rakocevic seguían sujetando a Cáceres al partido con sus puntos.La tónica continuó en el arranque del cuarto. Transcurridos los dos primeros minutos la ventaja local aumentó a los nueve (65-56) que se fue hasta los trece gracias a dos puntos de Maldunas y dos de Tomás en la misma acción. El lituano falló el tiro adicional, Joan Tomás cogió el rebote y anotó. Las tornas parecían cambiadas: Palencia acertaba en ataque y Cáceres dejó de defender. Bohigas metió de nuevo a Rakocevic en cancha viendo que el partido se le escapaba. Los extremeños permitían segundas acciones a Palencia gracias al rebote ofensivo y un triple, a la segunda, de Blanc colocó el marcador en 72 a 58, a siete minutos del final del partido. Lo peor fue, con 79 a 63, la escandalosa lesión de Josep Pérez quien, tras un golpe tremendo, tuvo que ser retirado en volandas por sus compañeros. Quedaban cinco minutos y Cáceres tenía el partido cuesta arriba. Casi imposible después de un triple de Maldunas que puso el marcador en 82 a 65 a poco más de tres minutos y medio para el final. La sensación era entonces que Cáceres había desaprovechado una gran oportunidad para hacer algo sonado en la cancha del actual campeón de la liga. Y el marcador final fue un duro correctivo que no reflejó la igualdad que se vio en la cancha al menos hasta los últimos diez minutos. Al revés que el viernes contra Burgos fue el equipo visitante quien bajó los brazos en el último parcial hasta caer ampliamente.

