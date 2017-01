Los afectados por el incendio de Trintxerpe denuncian las altas tasas a pagar

Desesperanzados y desarropados. Así aseguran sentirse los vecinos de Trintxerpe, cuyas casas fueron pasto de las llamas la Nochevieja de 2013 por una bengala. Tres años después del incendio, las obras de reconstrucción de los edificios 5 y 7 de Eukadi Etorbidea no sólo no han comenzado; tampoco hay fecha prevista para que lo hagan.

Los propietarios no ocultan su enfado, y culpan al área de Urbanismo de las trabas que han ido poniendo desde el principio. Ane Piñeiro, portavoz de los afectados, ha expresado hoy en los micrófonos de Hoy por Hoy Gipuzkoa su malestar porque dice, “la actuación del área de Urbanismo no es nada empática con el problema” que llevan sufriendo desde hace 3 años. Según Piñeiro, además, no han podido “comenzar a construir, porque ciertos trámites se han dilatado en el tiempo”.

El último de los proyectos se presentó en septiembre, y en octubre hubo un informe favorable a ese proyecto. “A partir de ahí, hubo dos meses de silencio hasta que volvimos a tocar la puerta para ver qué es lo que pasaba”. El 19 de diciembre les comunicaron “de una manera más o menos formal” que debían pagar 728.000 euros de un impuesto, una cifra que para los afectados es totalmente desproporcionada. “La sorpresa fue enorme ante esa cantidad, porque nosotros hemos vendido los derechos de edificación de dos plantas por un millón de euros, por lo que el 73% de lo que nosotros podemos percibir se queda en el Ayuntamiento”.

Respecto a esto, la alcaldesa de Trintxerpe, Izaskun Gómez, ha explicado que esos 728.000 euros son para conceder la licencia de edificabilidad a los dos edificios, y “según la Ley de Propiedad del Suelo, del beneficio que saquen, el 85% recaería en el promotor, y el 15% en el Ayuntamiento, por lo que esos 728.000 corresponden a ese 15% que los vecinos deben pagar al Ayuntamiento”.

Respecto a estas declaraciones, la portavoz de los afectados, Ane Piñeiro, ha explicado que “sabíamos que teníamos que pagar”, pero entienden que no tienen que pagar una cuantía tan alta. Sobre esta cuestión, la alcaldesa ha afirmado de manera contundente, “que es innegociable, porque si yo negociase, estaría prevaricando”, y ha afirmado que se están buscando algunas alternativas, aunque de momento no hay solución: hay que ingresar los 728.000 euros, a lo que Piñeiro ha contestado que "no quiere que nadie prevarique, nadie". Los primeros que quieren cumplir la ley son ellos.

La alcaldesa ha explicado que “uno puede estar o no de acuerdo en la monetarización”, aunque ha afirmado también que "los criterios para establecerla no están claros en la ley”. La portavoz de los afectados ha explicado que "piden que la interpretación que el Ayuntamiento de Pasaia hace de esos criterios no sea la más restrictiva”, y ha añadido que “van a recurrir, pero no quieren esperar a que salga de los tribunales para comenzar a construir”.

Unido a esto, los vecinos necesitaban una licencia antes del 31 de diciembre, o habría problema con sus seguros, por lo que después de que la alcaldesa se reuniera con uno de los concejales del equipo de gobierno, uno de los representantes de los vecinos y el abogado de los mismos, se pusieron en marcha para tener esa licencia condicionada, aunque según explicaba la alcaldesa, “a día de hoy no tenemos respuesta en el Ayuntamiento”. A esto ha dado respuesta, precisamente, la portavoz de los afectados, quien ha dicho que, después de hablar con su abogado, llegaron a la conclusión de que “enero no era una fecha tan inamovible como se creía, por lo que tener una licencia en enero sería suficiente para solucionar este tema”.

Unos y otros esperan que se reconduzca la situación. Desde los afectados, afirman que no se sabe si reconducirá. La alcaldesa, por su parte, ha afirmado que está “volcada en encontrar una solución”.

