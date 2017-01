Detenen un home per robar a una dona en situació vulnerable

La Policia deté un home per robar 3.500 euros a una dona en situació vulnerable.

Es tracta d'un no resident de 41 anys i que s'ha detingut com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili. Segons explica el cos d'ordre en un comunicat, es va endur 3.500 euros aprofitant-se del desemparament de la víctima i es va fer una còpia de les claus del domicili, en què hi hauria entrat diverses vegades sense el seu consentiment.

També s'ha detingut a Escaldes-Engordany un altre no resident de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia i blanqueig de capitals. Un cas que ja està judicialitzat.

Finalment, la Policia ha detingut un jove i una jove de 21 i 22 anys respectivament i una dona i un home de 41 i 43 anys per haver-se agredit mútuament.

