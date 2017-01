Les vendes augmenten un 2% però per sota de les previsions

Els comerciants augmenten un 2% les vendes durant la primera setmana de Nadal però es queden per sota de les previsions.

El vicepresident de la Federació d'Associacions de Comerciants d'Andorra, Antoni Miralles, ha explicat que durant aquests dies s'ha notat una pujada de les vendes coincidint amb la campanya de Nadal, tot i que esperaven més trasaccions tenint en compte el volum de visitants que està havent al Principat. Amb tot, però considera que tot el que sigui un increment respecte l'any passat és positiu.

Per a Miralles, els turistes han vingut més per gaudir de l'oferta d'oci del país que per esquiar. De cara a aquesta setmana de Reis, el vicepresident de la FACA diu que les previsions són bones, sobretot perquè assegura que hi ha productes més rebaixats que l'any passat.

