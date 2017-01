Els monitors d'esquí tanquen l'any sense negociació

Els monitors d'esquí acaben l'any sense negociar les millores salarials amb els camps de neu.

L'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí no han aconseguit reunir-se amb els responsables de les estacions per tractar les seves reivindicacions. Per aquest motiu, tal com ha explicat el president, Carles Iiriarte, han decidit convocar una assemblea pel proper dia 18 de gener on s'haurà de dicidir les accions que duran a terme a partir d'ara.

Així mateix, ha deixat clar que seran molt vigilants amb el compliment de la legislació laboral després que es decidís donar per finalitzat el conveni col·lectiu acordat fa deu anys amb les estacions.

