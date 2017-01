Sampaoli: "La mejor forma de parar a Cristiano es el control del juego"

Jorge Sampaoli realizó un amplio repaso a todas las opciones que se pueden presentar en el encuentro, las dificultades de la eliminatoria y, sin ocultar detalles, de los movimientos que intenta realizar el Sevilla en el mercado de invierno.

Supercopa de Europa: No es una revancha. Las cosas se han ido modificando y tenemos un partido realmente atractivo. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a casa con opciones.

Cristiano: Para evitar a Cristiano hay que tener más tiempo el balón y protagonizar el juego. Si no es así, vivirá cerca del área y eso es peligroso. La idea es tener el control del juego y cristalizar algunas de las opciones que se nos presenten. Un partido de ida y vuelta con este tipo de equipo termina siendo perjudicial. Es la idea, ya veremos si lo permite el desarrollo del encuentro.

Nasri: No hablé con él de ese tema. Era un tema personal que no incidía en lo deportivo

Sergio Ramos: Si estamos en ventaja o igualado, que no esté un jugador tan determinante, es bueno.

Fichajes: Es un mercado muy complejo. El tema del central es rápido porque a veces tenemos que modificar el equipo por esos inconvenientes. Me preocupa más el tema del central que el atacante. El delantero es para mejorar lo que tenemos, pero se hace muy complejo elegir una posibilidad concreta. A Lenglet lo venimos siguiendo desde hace tiempo. Es joven y con futuro. No sé cómo está la operación. La de Jovetic… lo estábamos observando junto a otros jugadores, pero no hay nada claro todavía.

Interés del Barcelona: Todo lo que sean testimonios no oficiales, son rumores. Tengo contrato aquí. No me fijo, para bien o para mal, en rumores.

