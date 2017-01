López Carrizo: "No voy a parar hasta que la tasa de desempleo se quede en cero"

La creación de empleo va a seguir siendo el objetivo de la gestión municipal en Tarancón durante 2017. Según ha destacado en una entrevista de balance de 2016 en Radio Tarancón el alcalde, José Manuel López Carrizo, Tarancón ha conseguido que "la tasa de desempleo interanual ha disminuido un 5 por ciento en el mes de noviembre", sin embargo el compromiso del alcalde es ir a más: "no parar hasta conseguir que la tasa de paro sea del cero por ciento", ha manifestado de manera tajante.

El regidor ha recordado que en este 2016 han sido dos empresas las que se han instalado en Tarancón el año pasado: ID Logistics y Werfen Life. Para el recién estrenado 2017 todas las miradas están puestas en las nuevas instalaciones de Incarlopsa, que un nuevo matadero que estrenará en unos meses y que generará 250 empleos en el primer trimestre del año, ha anunciado el alcalde.

Hay más proyectos empresariales

Se esperan más proyectos empresariales para 2017, aunque no serán compartidos públicamente "hasta que no se vean tangibles" para "no crear falsas expectativas".

A esto se sumará un nuevo plan de empleo que, como ha anunciado López Carrizo, llevará a cabo el Ayuntamiento a través de una nueva convocatoria del Gobierno de Castilla-La Mancha. El regidor ha indicado que el equipo de Gobierno "hará el máximo esfuerzo que la tesorería permita para contratar al mayor número de personas". Además ha coincidido con la portavoz de IU Ganemos, Carolina Rey, quién denunció que los criterios de contratación establecidos por la Junta de Comunidades "están dejando fuera de posibilidades a personas muy bien preparadas y que necesitan un trabajo".

Retraso en el Plan de Ajuste

El alcalde taranconero ha salido al paso de las acusaciones del PP sobre la ausencia de un nuevo Plan de Ajuste, que exige el Ministerio de Hacienda, para equilibrar el gasto municipal en Tarancón. Según Carrizo se está llevando a cabo una gestión eficiente y "las cuentas no corren peligro". No obstante, desde el equipo de Gobierno están a la espera del resultado de las negociaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España con el objetivo de aumentar el techo de gasto de los municipios.

Por otro lado, ha argumentado, "hay una baja por parte del interventor municipal en estos momentos" Y, en definitiva, ha señalado, antes de recortar en gastos como el despido de empleados públicos, el Gobierno local está apostando por aumentar los ingresos, con la enajenación de suelo industrial, así como una futura revisión catastral.

"Bonilla no ha asumido la pérdida electoral"

Combativo con el Partido Popular, el alcalde ha apelado al grupo municipal del PP a sumarse al diálogo, "dejando al lado los intereses partidistas y buscando el bien común". Ha asegurado que María Jesús Bonilla "todavía no ha asumido la pérdida de electorado en las elecciones locales del mayo de 2015". Sin embargo, sí que ha elogiado el entendimiento constante que su grupo tiene con Izquierda Unida Ganemos. "Qué forma de andar de la mano en estos 18 meses más normal", comentaba con sorpresa López Carrizo.

Claves en 2017

El regidor municipal ha dejado en Radio Tarancón lo que van a ser las claves del año en Tarancón. Más allá de la creación de empleo y el proyecto de ampliación de Incarlopsa, de un lado, la sociedad municipal Tainsa continúa en concurso de acreedores y por tanto, bloquea la ampliación del polígono industrial Senda Los Pastores así como los presupuestos municipales prorrogados desde el año 2013. El Ayuntamiento continúa a la espera de la resolución de la administradora concursal.

Por otro lado, López Carrizo ha confirmado que la Mancomunidad de Aguas El Girasol está ultimando la puesta en marcha del proceso de ósmosis inversa en las localidades que conforman el organismo, así como la recepción del anillo perimetral.

1.000 visitas en el Ayuntamiento

En el plano cultural, el alcalde se mostraba "satisfecho" con un movimiento social y cultural que "no se veía desde hacía años" en la calle. "Me siento feliz", ha comentado, destacando además, que el Ayuntamiento ha recibido aproximadamente 1.000 visitas en el último año entre colectivos y particulares.

