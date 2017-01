En estado de descomposición

Bajo la atenta e inocente mirada de centenares de niños que, aprovechando las vacaciones, quizá podrían haberse iniciado hoy en el sentimiento valencianista, el Meriton CF ha encadenado otro ridículo más. Otro desastre bíblico de esos que abren informativos nacionales y avergüenzan al entorno. Otra mancha en el escudo de un murciélago que, si pudiera, huiría de la ciudad hasta que los/as ejecutivos/as de Singapur vendieran sus acciones. La Copa se ha acabado para el Valencia en noventa minutos patéticos. Pero ese es el último problema de una sociedad en completo estado de descomposición.

Empezando por la plantilla. La respuesta de Jesús Vicente García Pitarch tras una primera vuelta indigna ha sido no hacer nada. En su línea. La plantilla que se puso a las órdenes de Prandelli al regreso de Navidad era exactamente la misma que antes del parón. 12 puntos de 48 posibles y ni un movimiento de mercado. Él sigue diciendo que se queda en el club por responsabilidad, aunque esta noche ha tenido que escuchar como miles de personas le piden lo contrario, que se marche de una vez. Ya es, de largo, el director deportivo más abucheado en la historia de Mestalla.

Voro, un valencianista de corazón que siempre está para rotos y descosidos, parece dispuesto a comerse el marrón que han generado Lim y Pitarch. Sería un tremendo absurdo. Otro. Porque, aunque con carnet de entrenador nacional y todo el conocimiento interno del vestuario, hablamos del delegado del equipo. El delegado. El poli bueno. No deben ser sus espaldas, por muy anchas que las tenga, sobre las que descanse el peso de 'la mayor transacción del fútbol mundial'. Sin duda es lo cómodo para sus superiores, pero no es adecuado ni responsable mantenerle en el cargo hasta el próximo 30 de junio.

Y luego está Peter Lim. Digo está porque físicamente su cuerpo se encuentra en algún lugar. Algún lugar que no es Valencia, evidentemente. Aquí no viene desde que la Champions se convirtió en utopía. Mestalla le ha enviado esta noche el primer aviso muy serio. La cantidad de manifestantes en su contra avanzará con el paso del tiempo excepto cambió tremebundo de su método de gestión. Y, aunque no sea tan fácil descabalgar magnates/propietarios como quitar presidentes, el personal acierta levantando la voz y exigiendo soluciones. Lo contrario sería poner la otra mejilla. El entorno ya le ha tomado la matrícula al dueño, haciendo bueno el genial pensamiento de Lincoln: “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo… se puede engañar a algunos todo el tiempo… pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Cierro el artículo pensando en esos niños que, aprovechando el horario, los precios asequibles y las vacaciones se estrenaban esta noche en la liturgia de Mestalla. Mañana, cuando despierten ¿querrán ser del Valencia? Tengo mis dudas.

