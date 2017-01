Habrá nueva junta de gobierno del Área Metropolitana la próxima semana

El Área Metropolitana de Vigo sigue adelante. El presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero ya ha anunciado que convocará una nueva junta de gobierno para la próxima semana y también que ha recibido ya el informe de la Xunta que justifica la negativa a la inscripción del ente en el registro.

Abel Caballero asegura que el informe "jurídicamente no se sostiene" y además ha tirado de una sentencia del Tribunal Supremo para asegurar ,a su vez ,que la función de la Xunta "no es de control sino de mera constancia y que siempre que no falten datos tiene que practicar la inscripción".

