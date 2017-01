De vuelta por navidad

Agné ha tenido el mejor regalo de navidad posible, poder entrenar a todos los jugadores de la plantilla a excepción de Wilk.

Xumetra, Fran y Edu García han vuelto al césped de la Ciudad Deportiva y durante esta semana completarán la recta final de su recuperación. Precisamente, el extremo natural de zaragoza ha tomado la palabra esta mañana tras superar su operación en el testículo y ha confirmado que "me quedé sin vacaciones de navidad para ahora poder estar bien físicamente", añadiendo que "mi idea es estar disponible para el míster desde esta semana".

El parón ha venido como agua de mayo a un Zaragoza que terminó el año con la enfermería llena, pero inicia este 2017 con todos los futbolistas en primera línea. Un hecho que, tal y como ha afirmado Edu García, "nos va a venir muy bien. Recuperar a los lesionados aumentará el nivel competitivo dentro del grupo y eso hará que suba el nivel del grupo en la competición".

Con las Navidades ya a la espalda, ahora la plantilla piensa en el próximo partido, el Girona, aunque es inevitable echar un vistazo al mercado invernal, que se abrió ayer mismo. Un día ha bastado para que llegue el primer refuerzo, el central Jesús Valentín, y parece que el capítulo de entradas y salidas no se va a cerrar ahí. El intercambio de Chuli por Juan Muñoz cada vez suena con más fuerza y al plantearle la posibilidad de que el punta sevillista se marchase del club, Edu García ha respondido que "me siento al lado de él en el vestuario, es un tío con el que me llevo muy bien y cualquier jugador que saliera sería una pena porque la verdad es que hay un gran ambiente. Pero esto es fútbol y los equipos van cambiando jugadores así que nosotros nos tenemos que centrar en sacar los puntos y nada más".

