¿Están invadiendo los anglicismos nuestra lengua?

¿Se ha empobrecido nuestro lenguaje con la inclusión de los anglicismos? ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? ¿Es algo novedoso o ha ocurrido en otras generaciones pasadas?

Todas estas preguntas han estado en la mesa de debate de Hoy por Hoy Zaragoza que ha reunido a Isabel Lara y Jesús Nalda, estudiantes de Filología Inglesa con Sara González, estudiante de Periodismo.

"Hemos llegado a un punto en el que suplantamos las palabras del castellano por anglicismos. Un caso muy claro es el 'running' cuando en realidad significa salir a correr", ha asegurado González.

Para Nalda este fenómeno está motivado por un gran factor: "Nuestro modelo cultural se basa en Estados Unidos. Adoptamos todos los componentes comerciales de ese país."

Sin embargo, no todos los extranjerismos tienen que ser negativos. "Creo que no hemos empobrecido el lenguaje. No es malo usar palabras de otros idiomas siempre y cuando se haga de forma moderada, ha añadido Lara.

